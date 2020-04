Amalfi. Pansa a Casa Tua, la storica pasticceria pensa alla Fase 2 post coronavirus “Noi ci siamo”. Positanonews si trova, dopo 15 anni dalla sua nascita, a documentare un momento incredibile per noi, sarà come il dopoguerra ha detto Vito Casola, noto imprenditore di Moda di Positano, chi è disposto a sacrifici e a reinventarsi ci sarà, così come la pasticceria Pansa.

Da duecento anni ci mettiamo amore, passione e professionalità per farvi sentire a casa vostra. Queste settimane così difficili hanno segnato irrimediabilmente le vite di ognuno di noi. Sarà proprio il ritorno alla normalità la conquista più ambiziosa alla quale dobbiamo mirare. Non sarà facile. Nessuno di noi al momento conosce il sentiero più sicuro da percorrere. Appena sarà possibile però noi ripartiremo da una certezza. Cercheremo di mettere in campo tutte le iniziative possibili per farvi sentire che NOI CI SIAMO. Oggi come ieri, ma domani ancor di più. Dalle riflessioni infinite di queste giornate e nottate interminabili nasce il progetto PANSA A CASA TUA.

Prestissimo conoscerete tutti i dettagli.

Nel frattempo continuate a seguirci e tenetevi pronti.

Tanto il dolce lo portiamo noi!

#solodapansa #amalfi #dal1830

We have been baking with with love, passion and professionalism for 20 years to make you feel home. These very hard weeks are marking our lives deeply. Returning to our regular pace will be the most ambitious task to reach and to look for. It won’t be easy at all. None of us know the safest path to walk along, so far. When it will be possible, we will begin a new life with a certainty. We will implement all initiatives to let you feel that WE ARE WITH YOU. Today like yesterday but even more tomorrow. After many days and nights of serious consideration the project PANSA AT YOUR PLACE is born.

All details to be given shortly.

Meanwhile keep following us and be ready to start.

No worries, we will take care about the dessert!