Amalfi “omaggiata” dal Tg1: le sue arcate tricolori un messaggio di speranza per l’Italia nel Mondo

Il Tg1 omaggia Amalfi con le sue arcate tricolori. Le immagini di Marina Grande illuminate con i colori nazionali, hanno fatto il giro dell’Italia e del Mondo, contribuendo a dare speranza a tutti noi in questo momento particolare. Le immagini notturne della Repubblica Marinara d’Italia, sono state quindi scelte per montaggio Rai che racconta come il Bel Paese sta reagendo in questa emergenza.

“L’immagine delle tre arcate colorate di verde, bianco e rosso, hanno aperto ieri notte la controcopertina del rotocalco Speciale Tg1 al termine del quale è stata proposta, in un servizio fatto di sole musica e immagini, una carrellata di scatti degli italiani dedicati ai luoghi simbolo dell’Italia rimasti finora mestamente chiusi per contrastare il diffondersi del Covid-19 – si legge nel post della fanpage istituzionale del comune – E tra questi Amalfi con la sua voglia di ritornare a vivere. A splendere più che prima.”