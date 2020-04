Amalfi e Maiori per i casi di coronavirus tracciati tutti i contatti. Sono previsti quasi 30 tamponi, ma è escluso ogni focolaio. Una buona notizia dopo lo schock per l’esistenza di due casi di coronavirus covid-19 in Costiera amalfitana. Sia per il caso di Maiori che di Amalfi sono stati ricostruiti in tempi record tutti i contatti e sono previsti quasi 30 tamponi al momento in cui scriviamo. A quanto pare tutti in buona salute e asintomatici. Questo dimostra sia l’efficienza della macchina amministrativa , che la grande responsabilità dei contagiati che sono in buona salute e ai quali auguriamo presto di ritornare alle attività ordinarie. CE LA FAREMO CON L’AIUTO DI TUTTI.