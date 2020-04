Amalfi in lutto. E’ venuto a mancare Giuseppe Lauro, fu Bartolo

Amalfi. La città è in cordoglio per la perdita del caro Giuseppe Lauro, fu Bartolo. La famiglia, affranta dal dolore, annuncia la perdita a partire dalla moglie Ilda, i figli, i cari nipoti e tutti i parenti.

Il rito funebre, a causa dell’emergenza sanitaria in corso, non sarà celebrato. Domani, giovedì 9 aprile alle ore 9:30, dopo la benedizione la salma del sig. Giuseppe muoverà dalla sua dimora in vista del Crematorio.

La redazione e il direttore di Positanonews esprimono la propria vicinanza alla famiglia Lauro. Un caro abbraccio anche al sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, in questo triste momento per la perdita di suo zio.