Amalfi. Per le Palme l’Inno di Sant’Andrea trasmesso per tutta la città Domenica 4 aprile 2020 delle Palme alle ore 9.30 prima per il centro di Amalfi e poi per tutte le frazioni trasmetteremo l’inno di Sant’Andrea Apostolo, sarà un momento collettivo per ringraziarlo del Suo continuo patrocinio.

“Andrea Beato che incontrasti con gran gioia il dolce Messia. Deh! Guida tu quest’anima mia e conducila al caro Gesù!” al cui termine si canta l’inno che si impara fin da piccoli “O di Amalfi protettore”.