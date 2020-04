Amalfi. Le opposizioni chiedono consiglio comunale straordinario “Bilancio in emergenza”

Amalfi. Giovanni Torre e Antonio De Luca, consiglieri di minoranza, chiedono un consiglio comunale straordinario per il Bilancio che è in emergenza dopo la crisi, anche economica, causata dal Coronavirus Covid-19, si rivolgono al sindaco Daniele Milano

“Tra qualche settimana, quando cominceremo ad uscire dal tunnel dell’emergenza sanitaria, dovremo fare i conti, anche in Costiera, anche ad Amalfi, con una situazione drammatica dal punto di vista economico e sociale!

E chi mai avrebbe immaginato che la stagione turistica rimanesse ai nastri di partenza e che abissale fosse la distanza con i numeri ed i ricavi della precedente! La realtà è che le attività commerciali, alberghiere e l’intero comparto turistico subiranno conseguenze irreparabili, che la vita di ogni singolo lavoratore e delle rispettive famiglie sarà costretta a subire il dramma della disoccupazione e l’imbarazzo degli inevitabili stenti economici.

Anche il Comune di Amalfi dovrà far fronte ai notevoli riflessi negativi che tale drammatica situazione ha causato e sta causando al Bilancio 2020!

Si pensi ad esempio al mancato introito dei parcheggi pubblici, alla mancata riscossione della tassa di soggiorno, dell’occupazione di suolo pubblico, delle altre voci di entrata ed ancora ai costi per servizi che rimarranno sostanzialmente invariati come quelli rilevanti che riguardano la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

Queste le ragioni che ci hanno spinto a richiedere la convocazione di un consiglio comunale straordinario per provvedere al riequilibrio delle risorse di bilancio secondo quelle che sono le mutate esigenze che l’attuale situazione c’impone di affrontare.

Niente sarà come prima, è vero!

Ma, tuttavia, in questo scenario, abbiamo il dovere e la responsabilità di lavorare tutti insieme per trasformare questa situazione di emergenza in una reale opportunità per il nostro territorio!”