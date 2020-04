Amalfi, la preghiera per la Domenica delle Palme arriva con gli altoparlanti tra le strade

Costiera amalfitana. In tempi “normali”, alle prime ore del mattino sarebbero state celebrate le messe dalle Chiese di ogni paese per la benedizione dei tradizionali ramoscelli d’ulivo in questa Domenica delle Palme, ma purtroppo tutto questo è rimandato al prossimo anno. Si tratta di una vera e propria “benedizione ambulante” quella allestita ad Amalfi, dove un furgone attraversa le strade della città recitando la preghiera con l’immagine di Sant’Andrea, santo patrono degli amalfitani.

In questo momento dettato dall’emergenza sanitaria del coronavirus, i cattolici non potranno recarsi in Chiesa ma almeno potrà affacciarsi dalle finestre e dai balconi, magari mettendo qualcosa di festoso appeso o recitare la preghiera e, perché no, ricordare le vittime di questa tragedia senza precedenti o dedicare un pensiero a tutti coloro che rischiano la vita ogni giorno.