Amalfi. La PA Millenium sorveglia la Valle delle Ferriere con i droni, ma non solo – VIDEO

In Costiera amalfitana, ricordiamo, i comuni hanno attivato diversi protocolli di sicurezza, a partire dal Valico di Chiunzi sorvegliato h 24, fino a Positano per evitare spostamenti indesiderati verso le seconde case. Poi ancora i controlli in spiaggia e nei varchi di accesso alla Divina Costiera, da Vietri sul Mare a Furore e Tramonti.

Anche Amalfi è tutelata dai controlli in spiaggia, ma non solo. La PA Millenium monitora le zone collinari con l’ausilio del drone nella Valle delle Ferriere, tra le zone più in voga ogni anno per la Pasquetta che, mai come nel 2020, non si potrà festeggiare se non dalle nostre case.