Amalfi, la PA Millenium sempre attiva: 20 volontari per la distribuzione della spesa

Gli amalfitani rispettano le norme imposte per il contenimento del coronavirus, e lo hanno dimostrato più volte. Positanonews si trova ad Amalfi per documentare dal vivo la quarantena vissuta dai suoi abitanti, ma anche dal punto di vista delle forze dell’ordine (CLICCA QUI per l’intervista al Capitano D’Angelantonio) e della Protezione civile, la PA Millenium, ovvero la prima Associazione di volontariato impegnata nelle attività di Protezione Civile in Costa d’Amalfi.

In questi giorni in particolare, questi ultimi sono impegnati in ambito della distribuzione alimentare. Il comune di Amalfi, infatti, dopo aver dato il via al fondo di solidarietà alimentare, sono arrivate centinaia di richieste. I volontari della PA Millenium di Amalfi sono sempre all’opera per la consegna della spesa ed anche dei buoni per assicurare approvvigionamenti alimentari anche ai meno abbienti.

Da parte nostra e dei cittadini, la più totale ammirazione e gratitudine per chi, in questo periodo di emergenza sanitaria talmente complesso, sta dimostrando l’attaccamento alla propria terra ed alla popolazione.