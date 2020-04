Amalfi. Il food non si ferma: Shabu e Pizzetteria Mediterranea al via il Delivery

Amalfi ( Salerno ) . Il food non si ferma: Shabu e Pizzetteria Mediterranea al via il Delivery . La capitale della Costiera amalfitana è partita con il delivery dopo questa sosta forzata per il Coronavirus Covid-19. Finora i cittadini hanno segnalato a Positanonews La Taverna del Leone a Positano, la cioccolateria a Cetara e ora due ad Amalfi. A loro van i complimenti e gli auguri di Positanonews, non è facile aprire in queste condizioni. Ricordiamo che le ordinanzioni si possono fare solo contattando i titolari dei locali aperti e non andando nei locali ( che sarebbe “Asporto”) fino alle 23 secondo le disposizioni della Regione Campania.

