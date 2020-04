Amalfi. Daniele Milano un sindaco vicino alla città “Sportello telematico attivato per bando vinto con Bergamo. 20 tamponi fatti, pensiamo alla Fase 2” . Daniele Milano va in diretta sul suo facebook che parla delle attività in questa emergenza Coronavirus Covid-19. Per gli assegni per i pasti per Covid fa sapere che ci sono stati 165 nuclei familiari, con 409 cittadini in difficoltà, la Giunta ha deciso di aumentare questo fondo. Altra notizia importante è la negatività riscontrata da 20 tamponi , mentre si attende che l’unica contagiata, in buona salute, risulti negativa dai tamponi fatti da Salerno. Ha parlato dei bandi della Regione Campania, fra cui il bando per i sostegni al fitto per le abitazioni principali. Un ringraziamento a Lorenzo Briani caposervizio del TG1 per il video che vede la Città in apertura e per i turisti che dall’estero hanno salutato la Costiera amalfitana. Un bel lavoro da parte del sindaco e della sua amministrazione

