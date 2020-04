Amalfi. Coronavirus: esito negativo per un nuovo tampone effettuato. A darne la notizia è stato direttamente il sindaco di Amalfi Daniele Milano, che scrive: “Esito NEGATIVO anche per un altro tampone effettuato oggi ad Amalfi”. Un cittadino amalfitano, infatti, nella serata di ieri era stato ricoverato a Castiglione per insufficienze respiratorie. A causa dei sintomi, riconducibili al Coronavirus, è stato effettuato il tampone, i cui risultati sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi.