Amalfi / Cava de’ Tirreni . Questo è il messaggio del sindaco Servalli di Cava de’ Tirreni . L’Arcivescovo Orazio Soricelli ha benedetto le Palme di tutti i cavesi celebrando la Santa Messa dalla cappella del Castello, alla presenza del Sindaco Vincenzo Servalli. “Un momento di grande comunione per tutta la comunità cavese che si stringe intorno alla famiglia Angrisani per la perdita di Domenico, terza vittima del Covid-19, così come alle famiglie di Antonio Milite e Raffaele Palestra. Anche la nostra città paga il suo prezzo per questa terribile pandemia che ci impone il massimo rispetto delle regole per contenere il contagio. Ognuno faccia la sua parte e supereremo anche questa dura prova”. L’Arcivescovo ha pregato per tutti i malati di Coronavirus Covid-19 nella città più colpita della sua Arcidiocesi, dopo Cava c’è Vietri sul mare , mentre nel resto della Costiera amalfitana ci sono un caso per comune a Cetara, Maiori, Tramonti, Amalfi e Conca dei Marini. L’Arcidiocesi arriva dalla provincia di Salerno fino ad Agerola sui Monti Lattari in provincia di Napoli.

di 11 Galleria fotografica Soricelli la benedizione delle Palme dal Castello di Cava