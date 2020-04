Amalfi – Cava de’ Tirreni. Intervista a Mons. Orazio Soricelli: “Momento difficile, ma ce la faremo”

Abbiamo potuto intervistare telefonicamente l’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, Mons. Orazio Soricelli, che si dimostra alquanto preoccupato per quanto causato dal coronavirus nel nostro territorio. Soricelli spera nella ripresa delle celebrazioni liturgiche anche grazie alla CEI (Conferenza Episcopale Italiana) e con lui anche tutti i fedeli.

“Si tratta di un momento difficile per la Chiesa, aspettiamo le decisioni del Governo. Abbiamo vissuto da vicino questo grave problema del coronavirus, soprattutto a Cava de’ Tirreni, dove ci sono state anche delle vittime legate ad una famiglia, e molti contagiati anche provenienti dal Nord. E’ un momento di sofferenza per la nostra diocesi – prosegue -, tanti parroci cercano di mantenersi in contatto con i propri fedeli anche tramite i mezzi social, ma ci siamo attenuti rigorosamente alle indicazioni del Governo. Aspettiamo lunedì per qualche spiraglio, come ha chiesto anche la CEI al Governo, per andare incontro alle richieste dei fedeli. E’ un momento difficile ma ce la faremo- conclude Soricelli.”

Dopo il comunicato della CEI, la presidenza del Consiglio ha a sua volta diffuso un comunicato in cui chiarisce che, nei prossimi giorni, «si studierà un protocollo che consenta quanto prima la partecipazione dei fedeli alle celebrazioni liturgiche in condizioni di massima sicurezza».