Amalfi. Carabinieri ritirano e consegnano la pensione ad una 91enne

Carabinieri ritirano e consegnano la pensione ad una 91enne amalfitana

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi nella mattinata odierna hanno dato prova di vicinanza alla cittadinanza ed alto senso del dovere, aiutando un’anziana signora amalfitana, impossibilitata a lasciare la sua abitazione vista la pandemia di covid-19, nel prelievo della sua pensione presso le locali Poste. Con la scadenza per il ritiro della pensione che si avvicinava, la donna ha pensato di chiamare in caserma, trovando subito la disponibilità dei Carabinieri della Stazione del luogo, i quali dapprima si sono recati presso la sua abitazione per la compilazione di alcuni moduli, e successivamente hanno proceduto al prelievo della somma contante allo sportello preposto, che è stata immediatamente consegnata a mano all’interessata, felicissima del dolce gesto compiuto dagli uomini dell’Arma.