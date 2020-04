Amalfi, il Capitano dei Carabinieri D’Angelantonio: “Controlli serrati ai varchi d’accesso alla Costiera” -VIDEO

Continua l’emergenza in tutta Italia e continuano i controlli per contrastare l’azione dei trasgressori alle norme anti Covid-19. Siamo ad Amalfi e abbiamo avuto il piacere di incontrare e scambiare due parole col Capitano della Compagnia dei Carabinieri del posto, Umberto D’Angelantonio.

Come sappiamo, specie in questi splendidi territori, questi giorni festivi saranno determinanti e molto complicati per le Forze dell’Ordine.

“Per questo periodo pasquale ci stiamo organizzando con i servizi disposti dal Comando Provinciale – ha dichiarato il Capitano – Oltre a quelli già in atto ci sarà una particolare attenzione ai varchi d’accesso in Costiera Amalfitana, per cercare di fermare eventuali cittadini che vogliano trascorrere la pasquetta sul nostro territorio.

I cittadini, fortunatamente, stanno rispettando per la maggior parte quelle che sono le norme in vigore attualmente”.

Insomma, i controlli continuano e saranno sicuramente più serrato in questa settimana pasquale. Speriamo che non ci sia qualche scellerato che tenterà di giungere in Costiera Amalfitana, come se nulla fosse. Determinante sarà, ancora una volta, il lavoro dell’Arma e delle Forze dell’Ordine in generale, sempre in prima linea in questo momento delicato.