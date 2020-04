Amalfi, il bel gesto del sindaco Milano: uova di Pasqua a tutti i bambini. “Continuate così”

Un gesto bellissimo quello del sindaco di Amalfi, Daniele Milano. In questa Pasqua tanto complicata, ha deciso di regalare a tutti i bimbi residenti in città un uovo di cioccolato.

Al regalo è allegata anche una toccante lettera rivolta, appunto, ai piccoli abitanti di Amalfi: “Mangiate torte e pizze come mai accaduto fino ad ora – si legge -C’è ogni tanto qualcuno che fa qualche capriccio, che vuole andare a trovare qualche amichetto che non vede da tanto: so che anche tu sai bene cosa si deve fare e non fare, ma alle volte fai finta di averlo dimenticato, succede anche a noi grandi!

Continuate così e fra non molto Amalfi sembrerà ancora più bella di prima!”.