Amalfi. Andrea Villaricca “Controllati dai vigili sul terrazzo a Pasquetta , eravamo in cinque a distanza . Volontari che abbiamo aiutato la popolazione, denunciate me!”

Amalfi. Uno sfogo di Andrea Villaricca su Facebook che raccogliamo con dispiacere, lui, e tutti i volontari della Millennium, stanno facendo tanto da Amalfi a Ravello e in tutta la Costiera amalfitana, gli diamo un abbraccio virtuale

Sono 40 giorni che io e i miei amici volontari ci siamo messi in autoquarantena, solo perché svolgialmo servizi sociali, andiamo di casa in casa in casa senza avere un soldo da nessuno, siamo stati di esempio a comuni e istituzioni, siamo stati i precussori di una regione e di una regione, siamo stati visitati dai vigili urbani il giorno di Pasquetta dalla polizia comunale perche’ su un terrazzo di 40 mq eravamo in 5 di cui tre volontari che si sono un fatto un culo in quattro per aiutare la popolazione. Beh, vi dico io andrea villaricca sono l’unico responsabile, denunciate me per aggregazione di volontari e denunciate me per aver realizzato un apparato solidale che ben conoscete. Da domani noi siamo fuori fate ciò che abbiamo fatto noi in 40 metri quadrati, ma soprattutto mettendo mano alla tasca come noi. La politica è sporca l’ abbiamo riconfermato oggi. Non siamo angeli ma stasera in chiesa a porte chiuse peggio del peggio…. Scandalo, per condotta cristiana. Buona pasquetta da andrea villaricca unico responsabile.ll sottoscrittio continuerà a effettuare volontario da solo come sempre i ragazzi continueranno come vogliono. Io non sono indomabile soprattutto quando vedo irriconescenza per i ragazzi….