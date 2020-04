Amalfi. Andrea Villaricca “Controllati dai vigili sul terrazzo a Pasquetta , eravamo in cinque a distanza . Volontari che abbiamo aiutato la popolazione, denunciate me!”. Poi arriva il chiarimento

Amalfi. Uno sfogo di Andrea Villaricca su Facebook che raccogliamo con dispiacere, lui, e tutti i volontari della Millennium, stanno facendo tanto da Amalfi a Ravello e in tutta la Costiera amalfitana, gli diamo un abbraccio virtuale, sulla vicenda in particolare non si sa nulla, forse qualcuno ha fatto una segnalazione ed i vigili sono intervenuti a controllare , ma in questo momento per la quarantena da coronavirus Covid-19 i nervi sono tesi per tutti

Sono 40 giorni che io e i miei amici volontari ci siamo messi in autoquarantena, solo perché svolgialmo servizi sociali, andiamo di casa in casa in casa senza avere un soldo da nessuno, siamo stati di esempio a comuni e istituzioni, siamo stati i precussori di una regione e di una regione, siamo stati visitati dai vigili urbani il giorno di Pasquetta dalla polizia comunale perche’ su un terrazzo di 40 mq eravamo in 5 di cui tre volontari che si sono un fatto un culo in quattro per aiutare la popolazione. Beh, vi dico io andrea villaricca sono l’unico responsabile, denunciate me per aggregazione di volontari e denunciate me per aver realizzato un apparato solidale che ben conoscete. Da domani noi siamo fuori fate ciò che abbiamo fatto noi in 40 metri quadrati, ma soprattutto mettendo mano alla tasca come noi. La politica è sporca l’ abbiamo riconfermato oggi. Non siamo angeli ma stasera in chiesa a porte chiuse peggio del peggio…. Scandalo, per condotta cristiana. Buona pasquetta da andrea villaricca unico responsabile.ll sottoscrittio continuerà a effettuare volontario da solo come sempre i ragazzi continueranno come vogliono. Io non sono indomabile soprattutto quando vedo irriconescenza per i ragazzi….

A stretto giro di commento sul social network facebook arriva il chiarimento del Comandante della Polizia Municipale Agnese Martingano

Andrea, ti prego di non dire sciocchezze e di smetterla con questo atteggiamento di vittimismo infantile del tutto fuori luogo nel momento che stiamo attraversando…….. innanzitutto nessuno ti disconosce il grandissimo lavoro che stai svolgendo e l’intera comunità te ne sarà eternamente grata!!! Ma il servizio che con tanta innegabile abnegazione stai svolgendo non esime te e tutti gli altri volontari dal rispetto di regole che sono state imposte (non lo dimentichiamo mai!!!) a tutela e salvaguardia della salute di tutti!!! …anzi, se vogliamo dircela proprio tutta, proprio voi, che entrate nelle case di tutti per il servizio che fate, dovete rispettarle più degli altri perché altrimenti rischiate di portare nelle case anche il virus oltre che la spesa!!! Personalmente apprezzo tantissimo lo spirito di aggregazione che da sempre ha animato il tuo operato….. ma in questo momento storico dobbiamo metterlo da parte, non si può fare aggregazione fisicamente per i motivi che ben conosciamo!!! Inoltre chi lavora per la collettività deve essere anche di esempio per gli altri….. e oggi tante persone avrebbero voluto trascorrere la giornata allegramente a casa di amici, ma purtroppo non si poteva!!! Dunque, bando alle chiacchiere….. diciamo che oggi ti sei un attimo distratto, ed i vigili (che ti ho mandato io!) ti hanno voluto semplicemente ricordare che ognuno deve restare a casa, volontario o no!!! In tutto questo, poi la politica non c’entra affatto…….. e non ho capito il riferimento che hai fatto!!!

Quindi, augurandomi che la notte porti consiglio, ti aspetto domani mattina a piazza municipio per una stretta di mano ed un caffè……..

Buonanotte a tutti

Al che arriva anche la risposta di Andrea

comandante lo sai che ti stimo, a prescindere dai miei atteggiamenti forse irreventi, lo sai che sono che sono un ” cattivone” dal cuore buono. Ti do del tu, ( scusa se mi permetto) perché so che anche tu fai volontariato e opere di bene in anonimato da sempre. Ho sbagliato oggi, a creare aggregazione ma non riesco a vedere tanta gente disperata per vari motivi, soprattutto economici, il mio intento era fa trascorrere 10 minuti diversi. Ho sbagliato e chiedo scusa alla comunità. Credimi il tuo messaggio è stato il più apprezzato per me, senza, ruffianagini e secondi fini. Domani caffè con te e tutti i volontari, sperando che tutto questo finisca presto. Grazie mi sei stata di conforto…. Insieme ce la faremo

Facciamo i nostri complimenti sulla gestione amicale , e pubblica, della questione, gran lavoro dei volontari, gran lavoro dei vigili, è dura ma passerà