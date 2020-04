Positanonews, grazie a Gigione Maresca, ha raggiunto i volontari della Protezione Civile che operano senza sosta in tutto il territorio della Penisola Sorrentina. E’ compito della protezione civile limitare gli effetti sulla popolazione e sugli insediamenti di un determinato evento calamitoso, in questo caso si parla dell’emergenza sanitaria dettata dal coronavirus.

Sono tutti all’opera, ininterrottamente, i volontari da Piano di Sorrento a Sant’Agnello e Sorrento.

Abbiamo intervistato Gabriele, giovanissimo capo coordinamento della Protezione Civile di Sant’Agnello: “La nostra giornata tipo è lunga. Rispondiamo al telefono alle 8 del mattino e terminiamo le consegne alle 20:00, ma continuiamo a fornire supporto telefonico anche al termine delle consegne. Ci siamo attivati prima come forum dei giovani e poi come Protezione Civile perchè abbiamo sentito il dovere morale di dare una mano a chi in questo momento è più fragile. La mia prima consegna – racconta Gabriele – è stata a Petrulo, frazione di Piano. Si trattava di un ex poliziotto dei paracadutisti che è scoppiato in lacrime perché non aveva mai necessità che qualcuno gli portasse la spesa a casa. E’ stato molto toccante per me e tutti i ragazzi. Grazie all’amministrazione comunale ed al caponucleo.”

Poi ci siamo spostati alla Protezione Civile di Piano di Sorrento con il caponucleo Luigi Parlato: “Il significato della Protezione Civile è un gruppo che si mette a disposizione della comunità. Mi trovo da dieci anni qui a Piano, per quindici anni ho diretto quello di Sorrento. Nella normalità ci occupiamo di programmazione e prevenzione, come i piano di emergenza per gestire calamità.”

Il servizio conclude con un’intervista al sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino: “Continuano i controlli sul territorio da parte di forze dell’ordine. Stiamo cercando di aiutare le famiglie in difficoltà, grazie ai 40 giovani della nostra protezione civile. Dobbiamo pensare anche a quello che sarà il dopo coronavirus, ma in questo momento la gente ha bisogno di aiuto. Stiamo facendo tutti un grande lavoro – aggiunge -. Sono orgoglioso dei cittadini della Penisola sorrentina, tutti stanno avendo un comportamento esemplare. Durante questi attimi di difficoltà della nostra città è venuto fuori ciò che sarà la Penisola sorrentina nel futuro: i giovani. I giovani non hanno esitato ad iscriversi alla protezione civile, abbiamo quaranta membri che dedicano la maggior parte del loro tempo alla nostra città. Tutto ciò mi inorgoglisce e gli fa onore. – conclude Iaccarino”.

I ringraziamenti alla Protezione Civile giungono dal primo cittadino dei carottesi anche con un post su Facebook questa mattina:

Voglio ringraziare tutti i Volontari della Protezione Civile. Ad oggi con l’ultimo decreto sono 80, almeno 50 giovani under 30 studenti laureati professionisti. Un gruppo di veterani che in maniera silenziosa coordinano gli interventi con il Caponucleo.

Un team di medici volontari (tra cui anche mia moglie) importantissimo in questo momento di emergenza sociale e sanitaria. Tutti i Volontari prestano la loro opera mettendo disposizione dell’intera comunità il loro tempo e la loro professionalità.

Pertanto invito tutti quelli che vogliono fare qualcosa di concreto e non chiacchiere di iscriversi alla nostra Protezione Civile lo possono fare tutti. Vi aspettiamo

Regia e montaggio Video: Giovanni Russo