Allestimento Covid 19 a Napoli

NAPOLI, 6 APR – “I camion con i moduli parcheggiano stasera davanti l’area di montaggio del covid center, ogni modulo ha un numero, quindi da domani li posizioneremo velocemente nell’area già predisposta”. Così Antonio Bruno, l’architetto direttore dei lavori dell’ospedale del Mare da campo dedicato alla terapia intensiva per il covid19 spiega l’avvio dei lavori dopo l’arrivo dei prefabbricati da Padova a Napoli.

“Si tratta di prefabbricati che compongono tre moduli – spiega Bruno – preallestiti con i relativi servizi. Arrivano con una carovana di 57 camion in quest’area che due settimane fa era un prato e ora ha tutti i servizi predisposti, una rete elettrica, i tubi per la climatizzazione e una tac già allestita. Tra tre giorni prevediamo di avere tutto il center covid montato, poi passeremo all’allestimento delle attrezzature elettromedicali”.La previsione è che dopo Pasqua potranno aprire i primi due blocchi, con 48 posti letto in terapia intensiva.

Poi se ne aggiungerà un terzo per arrivare al totale previsto di 72.