Allerta meteo in Campania. Forte vento e mare agitato anche in Penisola Sorrentina. La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un’allerta meteo dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani per “Venti localmente forti con raffiche”. Anche in Penisola Sorrentina si è alzato nelle ultime ore un forte vento, con conseguente mare agitato.

“Si raccomanda agli enti e alle autorità competenti di porre in essere tutta le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi e, in particolare, di prestare attenzione alla corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti”, scrive sulla sua pagina Facebook la Protezione Civile.