Alle 12.00 di domani, primo maggio, tutte le motovedette della Guardia Costiera suoneranno le sirene di bordo in segno di vicinanza ai marittimi

In occasione del 1° maggio, Festa del Lavoro, l’Ics (International Chamber of Shipping – Organizzazione Mondiale dello Shipping) sta lanciando una iniziativa per ricordare il prezioso contributo dei marittimi per la vita economica e sociale. La proposta è quella di far suonare alle 12.00 di domani le sirene di bordo delle navi attraccate nei porti di tutto il mondo.

La Capitaneria di Porto ha aderito all’iniziativa manifestando in tal modo la propria vicinanza al mondo dello shipping e a tutti i lavoratori del mare ed ha invitando i propri Comandi a far sì che tutte le motovedette in servizio il primo maggio suonino le sirene di bordo alle 12.00.

L’Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino, Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha espresso la solidarietà di tutti gli uomini e le donne dalla Guardia Costiera agli equipaggi delle navi mercantili che, in particolare in questo periodo di emergenza, sono costretti a trascorrere lunghi periodi a bordo lontani dagli affetti più cari.