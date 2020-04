Nell’appuntamento odierno di “Scopri Ravello” Secondo Amalfitano introduce il video ricordando ai suoi concittadini quanto siano privilegiati in questo periodo di quarantena rispetto a coloro che vivono in un anonimo condominio di una città, per quanto bella possa essere. Quasi tutti i ravellesi, infatti, hanno la fortuna, aprendo la finestra, di ammirare il paradiso. Ed è proprio questo paradiso che Secondo Amalfitano con i suoi video ci aiuta a scoprire anche attraverso i fatti, i momenti, le persone che in questa città hanno soggiornato. Oggi ci parla di Gore Vidal, uno degli scrittori americani più famosi al mondo