Aliscafi e traghetti per Capri, Ischia e Procida: controllo temperatura e pochi passeggeri, ma più corse

Inizia la fase due anche per le isole della Campania, che fino ad alcuni giorni fa erano blindate per far fronte all’emergenza sanitaria e contenere il contagio da coronavirus.

Le disposizioni per la gestione di aliscafi e traghetti per Capri, Ischia e Procida sono molto rigide. Guanti e mascherine obbligatorie a bordo, posti a sedere distanziati di un metro e mezzo, aria condizionata spenta e controllo temperatura corporea prima dell’imbarco.

Ci saranno più corse al giorno, rispetto alle sole due partenze quotidiane attuali e costo dei biglietti, al momento, resta invariato. Intanto si attende l’ufficialità dal Ministero dei Trasporti.