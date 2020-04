Aldo Masullo e il coronavirus “Sarà come uscire dalla guerra” . Oggi perdiamo una grande mente di Napoli , della Campania, dell’Italia, del Mondo, riproponiamo l’articolo uscito su Repubblica il 26 marzo 2020

“Il mio stato d’animo? Sto lavorando, scrivo, cerco di essere il più tranquillo possibile”. Aldo Masullo prova a leggere anche lui lo strano tempo che viviamo, fra “reclusione” a casa, paura della malattia e altre restrizioni sociali. “Forse per me è più facile che per altri: vivo da tempo più isolato, una specie di anticamera a questa strana quiete che ci circonda, con le strade deserte fuori”.

Professore, come si è organizzato per le esigenze della vita quotidiana?

“Ho una collaboratrice domestica, che cerco di far uscire il meno possibile. Così va ogni due-tre giorni a fare spese. Oggi è appena tornata. E mi ha confermato che ormai è una battaglia: i negozi sono pieni di prodotti, ma non quelli che servono”.

Cioè, la gente tende a farne incetta?

“Purtroppo ci tocca seguire la disorganizzazione generale e la stolidità individuale di certi comportamenti. L’atmosfera è pesante, carica di frustrazione. Cerchi il disinfettante e non lo trovi. Le mascherine? Chi le ha mai viste? Sono un po’ le miserie del nostro Paese, la confusione. Non è la prima volta, e non è solo un problema italiano. Avviene sempre: nelle emergenze la gente perde la testa”.

Risposte sbagliate. Ma forse comprensibili.

“In effetti la situazione di oggi è più grave di altre. Penso a catastrofi come terremoti o alluvioni: quelle colpiscono, ma poi si fermano, e bisogna solo pensare a come riparare i danni; il colpo assestato dal virus è invece caratterizzato dalla indeterminatezza della durata. Succede così che il dolore, la sofferenza e le difficoltà causate dall’emergenza vengono potenziati dall’incertezza sulla durata della cosa. Ci sembra che fuori ci sia il buio: non sappiamo se le provviste basteranno o no, viviamo nella incertezza e sospensione di un tempo che si è fermato, ed emergono i difetti, la capacità, individuale e collettiva, di organizzare la propria vita”.

Lei ha parlato di disorganizzazione generale. Dunque ce l’ha anche con le risposte politiche che sono state fornite alla crisi?

“È strano. Siamo anche partiti in anticipo rispetto ad altri paesi, ma poi abbiamo sbagliato le risposte iniziali, come quando bloccammo solo i voli dalla Cina. C’è stata una mancanza di coerenza nel sistema di governo del Paese. Le diverse posizioni delle forze politiche, l’alternanza di momenti che sembravano prima di guerra poi di pace, rigidità e compiacenze: tutto ha contribuito a non costruire una risposta costituzionalmente solida”.

Pensa anche al dualismo fra Stato centrale e Regioni.

“Tutte queste cose insieme hanno creato incertezza e incoerenza. La sensazione per il cittadino è che non ci sia una guida sicura”.

Molti hanno paragonato il periodo attuale a quello bellico.

“Gli uomini spesso amplificano la drammaticità delle situazioni che vivono. Non credo si possa accostare la guerra, quella vera, alla situazione attuale. In primo luogo per l’effetto devastante della guerra, quello di coinvolgere milioni di persone, che vedono nell’altro il nemico. Poi perché le macerie, quelle materiali, sono altra cosa. È però vero che il post-virus potrà essere come la fuoriuscita dalla guerra. Non dobbiamo dimenticare che i processi storici trasformano le situazioni, in modo non prevedibile. E una piccola malattia può trasformarsi in una malattia mortale. In questo senso non è dato sapere dove può portare tutto ciò, a quali difficoltà andremo incontro quando l’epidemia sarà esaurita. La preoccupazione è forte, già da oggi, per la ricucitura della vita civile: noi sappiamo che le tempeste economiche possono essere più distruttive della guerra stessa, rendere feroci le vite dei popoli”.

C’è chi dice che non si potrà tornare indietro, chi che è la fine del capitalismo.

“La verità è che il contagio irrompe su una situazione già critica. Gli ultimi anni hanno segnato una rottura, sono venuti meno vecchi capisaldi sociali, anche rapporti politici. Soprattutto l’Occidente è da tempo in una crisi dove alla rottura dei vecchi modi di essere non corrisponde neanche un controllo del nuovo: fra il “come eravamo” e il “come saremo” è una navigazione a vista. Dobbiamo pensare a come riprenderci, ma una prefigurazione attendibile non si può fare. Ecco perché si parla di “cigno nero” o tempesta perfetta. Il virus rischia di trasformare le rotture col passato in una unica grande mazzata per l’umanità. Anche perché se prima ci illudevamo di poter prevedere le trasformazioni a lungo termine, ora questo si percepisce come non possibile, e aumenta lo stato di nervosismo”.

Il dibattito sul come combattere il contagio si è intrecciato col tema dei diritti più o meno violati. Quale è il limite sopportabile di controllo delle vite individuali?

“Credo in realtà che la riservatezza individuale fosse già stata messa pesantemente in gioco dai processi delle nuove tecnologie. Direi che il virus non apporta molte altre novità. Il campo è già minato. Eravamo già dentro un caso esemplare di uso dell’abuso tecnologico, le libertà della vita personale già ampiamente umiliate. A questo punto affondare la lama di un centimetro in più o in meno nella carne viva delle persone poco cambia, l’essenza è già calpestata da tempo”.