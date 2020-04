Agropoli e il Cilento piangono Domenico Petrizzo

Agropoli , Cilento ( Salerno ) Il Coronavirus ha stroncato anche Domenico Petrizzo, che il prossimo 12 maggio avrebbe compiuto 84 anni. Lo storico ristoratore di Agropoli, meglio conosciuto come “don Mimì” – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – era da tempo allettato con alcune patologie dovute al sopravanzare dell’età. Poi la positività al coronavirus e l’aggravarsi delle sue condizioni, che avevano reso necessario il trasferimento dell’anziano presso l’ospedale «San Luca» di Vallo della Lucania dove ieri mattina è spirato. In tanti hanno voluto rivolgere il loro messaggio di commiato. «Caro zio Mimì, di te ricorderemo il sorriso dolce e l’immensa felicità che sprigionavi quando t’incontravamo»: questo il messaggio del nipote, il regista Gianni Petrizzo.