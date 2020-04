Agostino Ingenito su Positanonews TG “Regione Campania ha ignorato Affittacamere” . Ingenito, il primo ad occuparsi in forma associata delle attività extralberghiere probabilmente in Sud Italia, è stato sentito dal direttore di Positanonews, durate il Positanonews TG, sul social network Facebook di Positanonews, in qualità di presidente Abbac Associazione dei Bed & Breakfast ed Affittacamere della Campania . Durante l’intervista d è stata posta l’attenzione sulle misure messe in campo dalla Regione che escludono gran parte delle nostre attività professionali mentre non vengono garantiti sostegni ai gestori di strutture integrative del reddito. Nell’intervento, l’esortazione della Regione anche a ragionare su un piano di rilancio e sviluppo, per una possibile ed auspicabile fase 2 “Non bisogna dimenticre che spesso con le attività extralberghiere si sostenevano famiglie, per il prossimo futuro ci vogliono linee guida, detassazione e aiuti per i lavoratori”