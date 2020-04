Aggiornamenti dei sindaci con il direttore di Positanonews. Tutti negativi i test al coronavirus in Costiera amalfitana, preoccupazione per il caso di Arola a Vico. 4 a Sorrento, in Penisola sono 25 casi. Giornata convulsa oggi in redazione, convulsa e frenetica, da una parte l’attesa dei tamponi ( alla fine erano una quarantina, ma poco conta, visto che sono tutti negativi per fortuna) per i casi di Amalfi e Maiori. Un grosso lavoro fra amministratori e Asl con l’efficienza dell’ospedale Ruggi di Salerno. Poi i nuovi 4 casi di Sorrento e un nuovo caso a Vico Equense, un marittimo di Arola, che ha creato preoccupazione e centinaia di commenti perchè non avrebbe rispettato la quarantena. Sono in tutto 25 casi in tutta la Penisola Sorrentina, un numero che comincia a diventare significativo. Sotto gli articoli con tutti i comuni e nel link diretta potete vedere la diretta con gli interventi del sindaco Andrea Reale di Minori, presidente della Conferenza dei sindaci della Costa d’ Amalfi, e del sindaco di Positano Michele De Lucia, abbiamo sentito Ciro Maffucci consigliere comunale a Vico Equense mentre successivamente anche Rossella Staiano che ci ha riferito che l’opposizione aveva chiesto urgentemente sanificazione e controlli sul territorio “Abbiamo chiesto anche si procedesse alla mappatura e tracciatura dei contatti e dei relativi tamponi come per procedura” . In serata sono arrivati controlli e sanificazione e disinfestazione, intanto la città è preoccupata per l’eventuale estensione del contagio.

Clicca qui per diretta