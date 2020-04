Aggiornamenti Coronavirus con il direttore di Positanonews, come si sta curando il Covid in Penisola sorrentina? I dati da Cetara a Tramonti, il caso Vico Equense che preoccupa, In Costiera amalfitana una seconda ondata di tamponi per una donna positiva a Cetara e Tramonti ha fatto trovare zero positivi a Cetara e altri tre a Tramonti, legati alla famiglia, a tenere banco oggi il caso Vico Equense, con un vero e proprio dossier di Positanonews al proposito.

I dati comunque appaiono positivi e ci si comincia a interrogare sulla fase due.

Si comincia a parlare di cure, ma non c’è un protocollo. Ma come si fa in penisola sorrentina? Intanto occorre essere tempestivi ed evitare di andare in Ospedale.

A grandi linee i medici curanti , se i malati di Covid – 19 non sono gravi, danno il plaquedil ( idrossidoclorchin, il farmaco per la malaria), tachipirina se c’è febbre, trozocina, un antibiotico per le complicazioni alle vie resporatorie , ma non c’è una cura validata, quindi non esiste un protocollo, se non quelli sperimentali e sempre e solo esclusivamente sotto controllo medico. Quano il paziente peggiora, con polmonite bilaterale, va ricoverato e , secondo la cura Ascierto, sviluppata dal Pascale e dal Cotugno, si da il farmaco per l’artrite reumatoide. Altra possibilità sarebbe quella di trasfusione con il snague dei guariti da Coronavirus Covid – 19 che hanno gli anticorpi, sta avendo molti risultati positivi. Comunque molti annunciano nuove cure e c’è ancora da vedere quale sia la migliora, mentre bisognerà ancora aspettare molto per il vaccino. Sicuramente il sistema sanitario si sta organizzando per affrontare questa emergenza