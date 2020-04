Aggiornamenti col direttore di Positanonews col coronavirus dalle 22 per i dati dai comuni della Costiera Amalfitana e Penisola sorrentina. L’orario delle 20 non ci consente più di avere gli aggiornamenti dai vari Comuni che, sopratutto in Penisola Sorrentina, cominciano a divulgare sempre più tardi, dovendo riscontrare e sistemare sempre più dati da Sorrento a Vico Equense, che hanno chi uno chi tre casi, salvo Sorrento con sette casi di positività al Coronavirus Covid-19. Pochi casi in Costiera amalfitana, tutti provenienti da contagi esterni al territorio, Maiori, Amalfi e Conca dei Marini, con un caso a Comune, mentre a Vietri sul mare ci sono ben 12 casi. Diverse situazioni in provincia di Salerno e Napoli che più ci riguardano, ad Anacapri un caso, Pimonte, fra Gragnano ed Agerola, due, situazioni peggiori a Castellammare di Stabia , Sant’Egidio Mont’Albino , la Campania comunque tiene e la speranza che per fine mese si cominci lentamente a tornare alla normalità comincia a intravvedersi.

