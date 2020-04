Agerola. Rimodulazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali. Ecco lo schema

Agerola, Costiera Amalfitana. Rimodulazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali. Ecco lo schema

Con l’Ordinanza Comunale n. 47 il sindaco Luca Mascolo ha disposto una rimodulazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali secondo questo schema

Sabato 25 aprile 2020 e venerdì 1 maggio 2020 CHIUSURA TOTALE di tutte le attività fatta eccezione per farmacie, parafarmacie, edicole e distributori di carburante.

Venerdì 24 aprile le attività commerciali autorizzate potranno restare aperte fino alle 19.00

Sono inoltre consentite le aperture

dei negozi di abbigliamento per bambini e neonati dalle 8.00 alle 14.00 nei giorni del 24, del 28 e del 30 aprile. Le attività che esercitano anche la vendita di abbigliamento per adulti devono esporre al pubblico in modo chiaro e visibile un avviso nel quale si specifica la tipologia di vendita autorizzata.

degli esercizi di vendita al dettaglio di semi, piante e fiori fino alle 14.00. Vietata la vendita di altri tipi di prodotti

L’obbligo di chiusura per l’intera giornata resta in vigore domenica 26 aprile e 3 maggio

I sacrifici di queste settimane stanno producendo i risultati sperati. Si intravede, finalmente, la luce in fondo al tunnel. Ma non è il momento di abbassare la guardia. Anzi è ancora indispensabile rispettare l’obbligo di restare a casa e le altre norme di contrasto alla diffusione del COVID-19. Insieme ce la faremo.