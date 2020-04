Agerola. Paura nella notte, terribile esplosione a Bomerano: 25enne ferito

Costiera amalfitana, Agerola. Momenti di panico per i cittadini della frazione di Bomerano che ieri, alle ore 23:00 circa, sono stati svegliati da una violenta esplosione che, secondo La voce di Agerola, sarebbe avvenuta in Piazza Paolo Capasso.

Secondo una prima ricostruzione l’esplosione è stata causata da una fuga di gas da un contenitore posto all’esterno dell’abitazione. Le cause che hanno determinato lo scoppio restano ancora da chiarire.

Celere l’intervento dei soccorsi, con i Vigili del Fuoco per estinguere le fiamme ed il 118 per trasportare in ospedale il 25enne coinvolto nell’esplosione. Il giovane si trova all’ospedale Cardarelli di Napoli, non è in pericolo di vita ma ha riportato alcune ustioni.

Sul posto anche la Polizia Municipale e i carabinieri per la ricostruzione degli avvenimenti ed informare la Procura di Torre Annunziata.

Foto: Piazza Paolo Capasso – Google Maps