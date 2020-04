Agerola. Parrucchieri ed estetisti abusivi durante la pandemia, Naclerio: “Rischiano pene severissime”

Costiera amalfitana, Agerola. “I parrucchieri che saranno colti in flagrante a svolgere la propria attività rischiano pene severissime.” Questo quanto afferma Tommaso Naclerio, consigliere comunale di maggioranza.

Continuano le segnalazioni da parte di cittadini e professionisti, sono passati una quindicina di giorni dalla chiusura per decreto dei saloni di bellezza, ma i parrucchieri abusivi non desistono e continuano a ricevere clienti a casa o vanno a domicilio.

“Il parrucchiere o l’estetista, ed il cittadino che lo fa entrare in casa, sono fatti della stessa pasta – dice Naclerio -. Non hanno coscienza nemmeno nei confronti dei soggetti più deboli ed esposti che fanno parte delle loro famiglie – prosegue -. Io prego ogni giorno perché Agerola possa uscirne immune, ma so anche che il virus si fa beffa delle nostre preghiere fin quando avrà gambe su cui circolare liberamente.”

La salute viene prima della bellezza o dell’interesse economico, almeno dovrebbe, ma evidentemente è un messaggio non recepito bene da questi abusivi e dai clienti che infrangono la legge. I rischi legati al contagio da Covid – 19 sono altissimi.