Agerola, Manifattura Gentile e Fool Company donano mascherine al Comune: disponibili nelle salumerie

Un altro bel gesto da parte di privati in questo momento di difficoltà. Sono arrivate oggi le mascherine donate al Comune di Agerola da Manifattura Gentile (Vincenzo Vanacore) con la collaborazione di FOOL COMPANY che si potranno ritirare presso tutte le salumerie di Agerola.

“Tendere una mano nei momenti di difficoltà rappresenta il gesto più nobile che si possa compiere. E sono tante le mani protese, in questa fase così delicata, per mitigare le paure e creare reti di speranza. Il grande cuore di Agerola batte forte. Siamo distanti fisicamente, ma nessuno deve sentirsi solo.

L’emergenza purtroppo non è finita. Siamo ancora in una fase delicata e c’è bisogno che ognuno continui a fare la sua parte restando a casa. La stragrande maggioranza dei cittadini agerolesi sta dimostrando maturità e senso di responsabilità verso la salute di tutti. Bisogna insistere per lasciarci al più presto alle spalle questo periodo così difficile e tornare a vivere le nostre vite in maniera normale”.