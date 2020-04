Agerola. Gli alunni celebrano la Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo con la creatività e la didattica a distanza

Oggi, 2 aprile, si celebra la, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU. Molti i segnali in ogni angolo del mondo, tra i quali la suggestiva illuminazione dei monumenti più importanti con una luce blu perché è questo il colore che ricorda questa giornata.

Per l’occasione anche l’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola” di Agerola ha voluto creare qualcosa di “speciale” ed ha così dato vita ad una pagina Facebook dal nome significativo “Micolorodiblulascuolanonsiferma” all’interno della quale verranno inseriti i lavori degli alunni dell’istituto realizzati per l’occasione e che avranno come tema “Una favola per l’autismo”. Dai disegni, agli scritti, ai video riportanti l’hashtag #micolorodiblulascuolanonsiferma.

Regina Milo, assessore alla Pubblica Istruzione di Agerola, ha sottolineato come questa emergenza stia mettendo tutti a dura prova ma per chi deve fare i conti con l’autismo il compito è ancora più difficile. E’ per questo, afferma la Milo, che il ruolo della scuola diventa indispensabile e diventa basilare la didattica a distanza. Infine aggiunge: “Siamo distanti fisicamente, ma più vicini col cuore”.