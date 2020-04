Agerola, chiusure per coronavirus: all’Hotel Le Rocce il proprietario paga gli stipendi ai dipendenti

Delle tante storie di imprese, che hanno deciso di sostenere i propri dipendenti in questa emergenza coronavirus, c’è ne una bella alle porte di Agerola. Nella Svizzera dei Monti Lattari, la proprietà dell’Hotel Le Rocce ha infatti deciso di continuare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti, nonostante l’attuale situazione, che con le restrizioni impone ai lavoratori del settore alberghiero di restare a casa, vista la chiusura di queste strutture. Un gesto sicuramente molto nobile, quello raccontato a Metropolis da Paolo Durazzo, proprietario ed executive chef dell’albergo, che guarda dall’alto la Divina Costiera. Una manna dal cielo per i suoi 20 dipendenti in questo periodo di difficoltà, che rappresenta soprattutto un premio alla dedizione di lavoratori, la propria famiglia come la definisce Durazzo, che con grande passione e professionalità nel settore dell’accoglienza, contribuisce a tenere alto il nome della Costiera Amalfitana nel mondo.