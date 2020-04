Agerola. Buoni spesa consegnati a 250 famiglie in tempo per Pasqua. Ecco gli esercizi

Agerola, Costiera Amalfitana. Buoni spesa consegnati a 250 famiglie in tempo per Pasqua. Ecco gli esercizi. Oggi, venerdì 10 aprile, dalle ore 14.30 alle ore 19.00, ad Agerola, sono stati consegnati i buoni spesa a 250 famiglie, proprio in tempo per Pasqua. Gli assegnatari si sono recati nella casa comunale in Via Generale Narsete 7 muniti di un documento di identità ed indossando guanti e mascherine.

Coloro i quali non hanno potuto effettuare il ritiro, riceveranno il buono direttamente a domicilio telefonando allo 081.874.02.00 ed indicando le proprie generalità.

Ecco la lista degli Esercizi Commerciali Convenzionati: