Agerola. Avviso per ricevere il contributo di sostegno al fitto per le abitazioni principali. Ecco come fare

Il Comune di Agerola ha pubblicato l’avviso relativo alla misura adottata dalla Regione Campania (scarica l’avviso della Regione qui https://bit.ly/2VLe3gY) per il sostegno al fitto delle abitazioni principali (l’avviso del Comune qui

https://bit.ly/3cVKRJW).

Potranno accedere al contributo, secondo i criteri stabiliti nell’Avviso, i nuclei familiari titolari di un contratto di locazione registrato prima del 23 febbraio 2020, che hanno subito una diminuzione della capacità reddituale a seguito delle misure restrittive per l’epidemia da COVID-19.

L’ammontare del contributo concesso è pari al 50% del canone mensile per tre mensilità, per un importo massimo complessivo pari a € 750,00.

La domanda per la concessione del contributo va presentata al Comune di Agerola entro le ore 12.00 di venerdì 8 maggio compilando l’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti di accesso al contributo, compreso la diminuzione del volume d’affari per i titolari di reddito di impresa, arte o professione e/o la riduzione del reddito da lavoro dipendente/assimilato disponibile sul sito istituzionale del comune. (scarica il modello di domanda https://bit.ly/2VK4zCC)

1️ – All’indirizzo mail fittocovid@comune.agerola.na.it

2️ – In caso di impossibilità alla trasmissione telematica, la domanda può essere consegnata a mano, in formato cartaceo, presso la sede comunale in Via Generale Narsete n. 7 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 12.00

3️ – Le domande potranno essere inviate anche per tramite dei Centri di Assistenza Fiscale e le organizzazioni sindacali

Le domande pervenute dopo tale data e orario, ovvero quelle inoltrate prima della pubblicazione del presente avviso, non saranno prese in considerazione.

La Regione provvederà all’accredito del totale dei contributi spettanti a ciascuna Amministrazione Comunale, in proporzione al numero di domande complessivamente pervenute.

Il Comune, ricevuto l’accredito da parte della Regione, provvederà alla erogazione dei contributi a favore dei beneficiari nell’ordine di graduatoria stabilita dal Comune stesso sulla base di quanto previsto dall’avviso.