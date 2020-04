Agerola 25 aprile in diretta . Il Sindaco Luca Mascolo onora la Patria con cerimonia e gli artisti del Festival dei Monti Lattari. Positanonews, il giornale online della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina, non può che apprezzare questa iniziativa. La Festa della Liberazione deve essere degnamente rappresentata , Agerola lo sta facendo davvero alla grande.

Il programma della giornata

Diretta Facebook dalle ore 10.00 sulla Pagina ufficiale del Comune di Agerola

Venerdì 24 aprile

Illuminazione della casa comunale in Via Generale Narsete con i colori della bandiera italiana

Sabato 25 aprile

Ore 10.00

Inno di Mameli

Esibizione del coro e dell’orchestra dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo “S. Di Giacomo – E. De Nicola”

Deposizione di una corona di alloro, benedetta dal Sacerdote Don Giuseppe Milo, davanti al monumento di Renato Florio nell’omonimo piazzale frazione Campora – Intervento del Sindaco Luca Mascolo

A seguire

L’attrice Claudia Campagnola leggerà due estratti dal docufilm “Vorrei dire ai Giovani” (scritto da Caterina Liotti e Francesco Zarzana che lo ha anche diretto ) sulla vita della partigiana modenese Gina Borellini dai lei interpretata

Il cantante Marco Morandi interpreterà il brano “La Storia siamo Noi” di Francesco De Gregori

Il regista Toni Fornari leggerà un estratto dal suo spettacolo “Storia nostra” ed eseguirà Bella Ciao

Messaggio finale del Sindaco Luca Mascolo

“Anche io vorrei dire ai giovani, proprio come ha fatto Claudia, che ringrazio insieme a Marco e Toni per l’affetto, la disponibilità e l’amicizia, nel messaggio interpretando le parole della Partigiana Gina Borrellini… provare ad arrivarvi dentro, alla testa, al cuore.

Non sono un attore e di certo la mia voce non è bella e impostata come quella di chi ci ha regalato momenti bellissimi poco fa, anzi molti di voi in questi giorni mi hanno sentito alzare la voce, inasprire il tono, usare tutta la mia forza per chiedervi di rispettare le regole che ci sono state imposte per evitare il diffondersi della pandemia.

Credetemi, avrei voluto dirvi altro, raccontarvi altre storie in questi giorni, avrei voluto annunciare un’estate fantastica e ricca di eventi, avrei voluto raccontarvi di opere pubbliche, di finanziamenti…avrei voluto continuare a correre veloce verso l’Agerola bella che siamo e che stiamo diventando ogni giorno di più.

Ma davanti all’incombere della tragedia che si avvicinava sempre di più la responsabilità del buon padre di famiglia mi ha imposto di mettere in campo il possibile e l’impossibile per provare a proteggere e rassicurare tutti voi.

Approfitto di questa emblematica giornata però per provare anche io a dirvi qualcosa oggi, a settantacinque anni dalla liberazione del nostro paese dalle barbarie del nazifascismo, dal terrore della guerra e dalla paura, oggi che ahimè ci troviamo di nuovo spaventati a combattere le nostre mille piccole e grandi paure quotidiane di fronte ad un nemico invisibile.

Proprio oggi, che il tricolore che abbiamo appeso ai nostri balconi commuove e unisce, avvolge e scalda tutto lo stivale, da nord a sud senza divisioni.

Proprio oggi che il canto dei nostri giovani e la musica dei nostri studenti diventa la richiesta di una generazione che ha bisogno di futuro e del sostegno di noi adulti più che mai.

Proprio oggi che come le migliaia di uomini e donne della Resistenza capiamo ogni giorno di più il valore della Comunità e che nessuno si salva da solo.

Vorrei dire ai giovani… scegliete da che parte stare, scegliete di mettervi dalla parte dei diritti, al fianco degli ultimi e dei deboli… diventate i nuovi partigiani di cui ha bisogno questo nostro tempo.

Oggi chiedo a voi di essere portatori di resistenza vera!

Oggi vi chiedo di resistere, di resistere all’edonismo sfrenato, al consumismo esasperato, alla logica del profitto a tutti i costi, all’egoismo irresponsabile, a chi vi vuole sempre più privi di una coscienza critica, a chi vi vorrebbe far credere che esistono solo diritti senza doveri.

Vi chiedo di resistere, a chi sciupa e consuma, a chi corrode le coscienze, a chi individua ogni giorno negli altri un nemico da combattere e non un fratello da amare, a chi vuole saccheggiare le risorse di madre terra.

Dovete Resistere alla logica dei muri che separano e ci isolano ancora di più gli uni dagli altri.

Resistete per onorare il sacrificio del nostro concittadino Renato Florio e delle centinaia di migliaia di donne e uomini che seppero immolare le loro giovani vite per garantire alle future generazioni una nuova stagione di pace, libertà e democrazia.

Dovete crederci, dovete sperarci…dovete lottare, dovete avere coraggio e

caparbietà.

Papa Francesco qualche giorno fa ha affermato che la vita non serve se non si serve. Mettetevi al servizio di ideali alti, nobili e belli, vi porteranno in alto, credete nella libertà vi farà volare, credete nella democrazia vi farà vivere come uomini e donne fieri…

Sostenete i diritti di tutti, non solo i vostri, gli altri faranno altrettanto…

mettetevi in fondo alla fila per diventare i primi quando sarà il vostro turno, rispettate la nostra madre terra, la nostra famiglia umana, rispettate la vita, amatela, tenetevela stretta, per vivere e non per sopravvivere, per rinascere come il sole ogni giorno, come l’erba a primavera, come la forza e la speranza che solo voi giovani sapete far rinascere; Come le nostre voci unite che cantano Rinascerai, rinascerò.”

Sindaco Luca Mascolo