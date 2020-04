50 splendidi anni di matrimonio in quarantena per Giuseppe e Ninuccia . Si chiamano Giuseppe Santarpia e NinucciA Vicedomini e sono di Casola di Napoli sui Monti Lattari. .

Quel numero 50 è magico e speciale, mostra l’amore e l’impegno che brillano d’oro. Vi auguriamo un felice anniversario per le nozze d’oro. Buona Pasqua e buon anniversario

Tania d’Auria