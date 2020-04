Nel report del format FF NEWS …L’Arte lirica di Luca Lupoli e Olga Di Maio

Il talento di Luca Lupoli e la classe di Olga Di Maio al centro del dibattito nel format giornalistico di FF NEWS.

Un momento di approfondimento web social intimo, per conoscere da vicino la forza di una coppia, che vive forti emozioni sul palcoscenico e nel cuore della città dell’amore.

Nell’azzurro di Napoli ascolti la voce di Luca e Olga, insieme con note coinvolgenti, fanno ricordare momenti romantici e unici della musica lirica internazionale. Opere di bellezza armoniche interpretate con tecnica e capacità professionali di alto livello artistico.

Nel format protagonisti in scena per far conoscere attraverso la comunicazione se stessi e i progetti artistici.

Flora Febraro con dolce maestria mette a nudo con una interrogazione brillante i segreti di una coppia collaudata in teatro e nella vita.