Accogliamo con piacere una felice riflessione di Antonino De Angelis, in quanto la redazione tutta di positanonews si riconosce in pieno. Guardate il titolone a 8 colonne di questo quotidiano, che non è un rinfrescare una vecchia piaga, ma calpestare la dignità con sfregio e volontaria ingiustificata ferocia.

IL DEGRADO DEL GIORNALISMO

Saltano come grilli (i giornalisti) quando qualcuno critica il loro operato; la sacralità della libertà di stampa viene scambiata per sacralità del proprio arbitrio. Non so se eticamente è lecito massacrare la dignità delle persone fino a questo punto. Io non conosco il capitano Schettino e neppure sono stato suo difensore al processo, ebbene io ritengo che un titolo come questo oltre che immorale sia un crimine soprattutto quando commesso con tanta leggerezza. Schettino è stato ritenuto colpevole dallo Stato italiano e per questo è stato condannato e, contrariamente a tanti delinquenti conclamati e condannati, sta espiando la sua pena. Oggi Schettino è un privato cittadino italiano che va rispettato, lui e la sua famiglia che insieme a lui sta soffrendo. Mi auguro che, almeno in sede civile, i responsabili siano chiamati a rispondere.