Napoli. Coronavirus, la solidarietà di Tueff per Poggioreale. C’è chi da la loro arte con performance on line per rendere meno duro l’isolamento sociale. Ma Tueff, rapper napoletano, ha deciso che il suo contributo sarebbe stato diverso: “Apprezzo gli artisti che stanno realizzando cose sui social, ma io preferisco dare un aiuto materiale. Per questo motivo, ho regalato 800 mascherine all’area sanitaria del carcere di Poggioreale. Un gesto possibile grazie a un’azienda tessile napoletana.