#MADICOSAPARLIAMO

FF NEWS IL CICLONE DELLA BELLEZZA SUL WEB . IN DIRETTA SU FAVEBOOK

NO IMITATIONS E COPIA ED INCOLLA

L’informazione al tempo del corona virus si arricchisce del talento artistico di una donna.

Con forte entusiasmo Flora Febraro donna e madre di San Giorgio a Cremano ha ideato un format di approfondimento giornalistico su facebook. Interessante il confronto tra l’artista e suoi ospiti. Dal pozzo della sua forte esperienza Flora si rende disponibile a trattare con sensibilità e attenzione argomenti delicati e attuali.

Sul web uno spazio dedicato a chi vuole portare e trasmettere un messaggio di amicizia e di forte sostegno solidale a chi oggi vive una quarantena pesante per tutti .

Flora Febraro è prontissima come un fiume in piena a scorrere le notizie. Gioia ed entusiasmo dalla prima puntata con ospiti di qualità caratterizzano il format di approfondimento. Positanonews ha invitato Gigione a seguire i lavori della nuova iniziativa

Parte il nuovo programma di informazione FF NEWS a cura dell’attrice e produttrice Flora Febraro, che ancora una volta stupisce tutti noi con il suo grande talento artistico, dimostrandosi questa volta una bravissima “giornalista”. La sua rubrica fa riferimento alla sua pagina di attualità FF events and actuality, con la quale a volte condivide post già noti, per tenere alta l’informazione e a volte scrive lei stessa le sue recensioni. In questo programma si avvale della onsulenza e dell’esperienza del nostro Gigione Maresca. Si parla di tutto arte, spettacolo, cultura, cinema, local news in queste prime puntate, come è ovvio che sia, le ha dedicate interamente al coronavirus. Grandi sorprese sono attese per le prossime puntate in cui saranno presenti personalità importanti.

