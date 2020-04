29 aprile: Giornata internazionale della Danza

Minori, Costiera amalfitana Domani si celebra la Danza IL 29 aprile del 1727 nacque Jean-Gerge Noverre che fu il più grande coreografo della sua epoca, creatore del balletto moderno.

Per questo in suo onore fu promossa la Giioranta in ternazionale della Danza, indetta dall’ingternational council dell’UNESCO

Dal 2011 la città di RHO porta in scena un evento dedicato a questa giornata.

Gaspare Apicella