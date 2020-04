Il 25 aprile 2020 a Sorrento: nessuno per le strade. L’enorme differenza rispetto allo scorso anno. La situazione completamente diversa rispetto allo scorso anno, quando non si poteva camminare e per le vie c’erano migliaia di persone, in una Sorrento solitamente invasa dai turisti durante questo periodo. Durante la giornata di oggi, invece, le uniche automobili sono quelle delle forze dell’ordine, che raddoppiano i controlli durante le giornate festive. I cittadini della Penisola Sorrentina, però, sembrano aver compreso l’importanza del restare nelle proprie abitazioni per limitare quanto più possibile il contagio da Coronavirus.