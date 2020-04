25 APRILE 1983/25 APRILE 2020 – L’ATTUALITÀ DI DALLA (DAL DECIMO ALBUM, TITOLATO “1983”). GRAZIE SEMPRE LUCIO, RAFFAELE

LIBERAZIONE:

Erano gli anni della guerra tutti col culo per terra

Si mangiava coi cani ti ricordi a Bologna che festa

Quando arrivarono gli americani

Ehi nel ‘43 la gente partiva, partiva e moriva e non sapeva il perché ma dopo due anni tutti quanti perfino i fascisti aspettavano gli americani come a Riccione aspettano i turisti.

LIBERTÀ:

Ehi ‘83 sei lì come uno specchio ci fai sentire diversi nessuno sa perché, né meglio né peggio ma tutti quanti, perfino i più tristi aspettiamo di svegliarci insieme, di guardarci di toccarci e di guardarci come non ci fossimo mai visti.

https://www.youtube.com/watch?v=cPuSM_CpGyMr