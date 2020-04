23 aprile: giornata mondiale del libro e del diritto d’autore

E’ un evento patrocinato dall’UNESCO per promuovere la lettura, la pubblicazione del libro ed il copyright. L’obiettivo è quello di incoraggiare a scoprire il piacere della lettura ed è stato scelto il 23 aprile perchè è il giorno in cui sono morti lo spagnolo Miguel de Cervantes, l’inglese William Shakespeare e il peruviano Garcilaso de La Vega /(tutti nel 1616)

La ricorrenza è festeggiata in Catalogna (Spagna) a seguito di un decreto di re Alfonso XIII°

In questo giorno ricorre la festa di san Giorgio patrono di Barcellona e della Catalogna e la tradizione vuole che ogni uomo regali una rosa alla propria donna ed i librai della Catalogna usano regalare una rosa per ogni libro venduto

Il titolo di Capitale del libro è assegnato ogni anno ad una città in relazione ai suoi programmi per il libro. Quest’anno la città scelta è Kuala Lumpur in Malaysia. Nel 2006 Torino, in collaborazione con Roma, fu eletta capitale mondiale del libro.