13 e 17 , VENERDÌ E MARTEDÌ TRA BUONA E MALA SORTE

Sarà una strana coincidenza, ma questo periodo tragico è costellato da incredibili coincidenze numeriche.

Già di per sè l’anno bisestile porterebbe sfortuna poichè farlocco nell’avanzo di un giorno accumulatosi nei 4 anni secondo le tradizioni numerologiche antiche. Trovarsi allora in un anno bisestile, quale quello attuale, in quarantena durante la quaresima quando già sono passati due giorni come venerdì 13 Marzo e martedì 17 Marzo sembrerebbe il colmo. Invece non lo è poichè a quaresima terminata ci ritroviamo oggi a Venerdì 17 Aprile. Sono solo delle coincidenze e lasciamo alle proprie convinzioni tutti i lettori. Ma ci preme spiegare perchè il 13 ed il 17 portino fortuna/sfortuna mentre il martedì ed il venerdì sono unanimente considerati giorni sfortunati. L’ Italia é l’unico paese al mondo dove il 13 porta bene come giorno del fuoco rigenaratore ma soprattutto per il significato del 13* ciclo lunare …che non esisterebbe, ma porta a conclusione del 12* ovvero del ciclo dell”anno lunare quasi in corrispondenza di quello solare e quindi all’inizio di un nuovo ciclo che va espandendosi e sviluppandosi intorno al solstizio d’inverno, quindi ottimo segno premonitore di vitalità e di crescita. Mentre nei paesi anglosassoni il 13 é sinonimo di sfortuna. Il 13 rappresenta il numero delle persone sedute a tavola durante l’ultima cena e nel Vangelo di Matteo é proprio Giuda il 13* ad accomodarsi. Quindi 13 come tradimento sino alla morte di Cristo ed al suicidio dello stesso traditore. Storicamente il 13 Ottobre 1307 Papa Clemente V invia gli ordini perentori al re francese Filippo per sterminare i cavalieri templari accusati di eresia ed ignobiltà. Satana é nella bibbia il 13* angelo.

Mentre per il 17 in Italia porta sfortuna, nella smorfia napoletana corrisponde alla disgrazia dalla tradizione latina. Infatti 17 in cifre romane si scrive XVII l’anagramma delle cifre compone la scritta VIXI ovvero vissi, ho vissuto che si apponeva spesso nelle lapidi funebri commemorative quindi simbolo di morte e malasorte. Immaginarsi che la casa automobilistica francese Renault mutò solo per l’Italia il modello Renault 17 in Renault 117.

Il Venerdì è il giorno luttuoso per eccelenza della cristianità ovvero il giorno in cui Cristo fu crocifisso e spirò, quindi massimo portatore di sfortuna sia per gli italiani che per gli anglosassoni e gli slavi.

Mentre il Martedì porterebbe sfortuna dall’antica tradizione romana. Era il giorno dedicato a Marte, dio della guerra e quindi delle arti marziali del tempo che purtroppo spesso registravano non poche vittime in questi esercizi marziali. Il martedì è particolarmente sfigato per gli spagnoli e gli ispanofoni. Il proverbio in castigliano ci dice

EN MARTES, NÌ TE CASES, NÌ TE EMBARQUES, NÌ DE TÙ CASA TE APARTES ovvero di martedì non sposarti non partire e non uscire di casa! Simile all’italiano di Venere e di Marte non ci si sposa e non si parte.

Sia quel che sia, fatalità, profezie o baggianate ?

Ad ognuno lasciamo la propria convinzione, certo è che questo 2020 ha registrato sino ad oggi stranissime coincidenze numerologiche e cronologiche

EUGENIO LORENZANO